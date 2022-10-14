«Россияне могут въехать»: консульство Финляндии официально ответило про открытый «русский транзит»

Транзит через Суоми в «нешенгенские» страны для россиян с туристическими визами открыт, подтвердили «Фонтанке» в Генеральном консульстве Суоми в Петербурге 14 октября. Была бы шенгенская виза и прямые билеты. Публикуем официальные ответы на вопросы, которые задала консульству редакция.

— Может ли россиянин с туристической визой типа «С» въехать в Финляндию для транзита в страны, не входящие в Шенгенскую зону?

Согласно инструкциям Пограничной охраны Финляндии, те лица, которые имеют визу и которые путешествуют в третьи страны, не входящие в Шенгенскую зону, могут въехать через Финляндию в страну извне Шенгенской зоны. Путешественник должен иметь план необходимого транзита. В вопросах, которые касаются подачи заявления на получение визы, а также её выдачи, применяются уже имеющиеся инструкции. Однако окончательное решение о въезде в Финляндию принимается всегда во время пограничного контроля.

— Какие условия для транзита в «нешенгенские» страны должны соблюдаться? Насколько можно задержаться в Финляндии?

Путешественник должен иметь при себе достоверный план необходимого транзита, который подтверждает, что лицо планирует находиться в Финляндии при транзитной поездке только на протяжении того времени, которое необходимо для перемещения. — Какие документы нужно предъявить сотрудникам пограничной службы Финляндии при транзите? Как ранее было отмечено, транзит в третьи страны возможен в том случае, если въезд в третью страну гарантирован и у путешественника есть план необходимого транзита. На границе путешественник должен быть готов предъявить все документы, которые подтверждают транзит.

— Может ли россиянин въехать в Финляндию из стран, не входящих в Шенгенскую зону, для возвращения в Россию через сухопутную границу? Например, из Турции можно вернуться на машине через Финляндию обратно в Россию. План обратной поездки нужно достоверно подтвердить на финской границе. На практике путешественник может при пограничном контроле предъявить, например, чек парковки своей машины при аэропорте или купленный билет на автобус в Россию. Это означает, что если существует подтверждение прямого выезда из Финляндии в Россию, въезд в этом случае может быть разрешен. Авиакомпании вправе решать самостоятельно, кого они регистрируют на рейс.

— Всегда ли отказ во въезде в Финляндию значит аннуляцию (отмену) визы? Сколько виз уже было отменено? Если Пограничная охрана Финляндии отказывает лицу во въезде в страну в период действия настоящих ограничений, это, как правило, сопровождается отменой шенгенской визы, если документ выдан Финляндией. Даже если позже правила въезда в Финляндию изменятся, отмененной визой нельзя больше будет воспользоваться.

Если речь идет о визе, выданной другим государством — членом Шенгенского соглашения, в случае непропуска Пограничная охрана рассматривает вопрос отмены на индивидуальной основе и дополнительно связывается с компетентными органами власти выдавшего визу государства.

Подробной статистики отмененных виз не существует. Если лицу было отказано во въезде в страну, речь может также идти и о другой причине, не связанной с отменой визы. — Как теперь россиянам получить визы для посещения своей недвижимости в Финляндии, если туристические визы больше не выдают? На основании решения Правительства Финляндии, в Финляндию могут въезжать собственники недвижимости или квартиры в целях необходимого ремонта или обслуживания объекта недвижимости или квартиры на территории Финляндии. На данном основании пропуск в страну может быть разрешен только одному владельцу квартиры/недвижимости, без сопровождения и участия в ремонтных работах других лиц или членов семьи.

Лицу следует доказать необходимость ремонта или обслуживания объекта недвижимости/квартиры. Неотложный характер работ оценивается индивидуально в ходе прохождения пограничного контроля. Такой причиной может служить, к примеру, ремонт протекающей крыши или опорожнение водопровода, для того чтобы недвижимости не был нанесен ущерб. Просим обратить внимание, что причиной не может быть, например, уборка листьев или оплата счетов. Неотложные, личные причины оцениваются на индивидуальной основе в ходе прохождения пограничного контроля.

— Как отразился запрет на въезд для россиян на приграничных регионах Восточной Финляндии? Визовый вопрос и туризм вызвали обсуждение как у нас, в Финляндии, так в других странах. Ещё во время пандемии коронавируса количество поездок за границу сильно сократилось по всему миру, что повлияло в том числе на сферу организации мероприятий и туризма. Отсутствие российских туристов во время пандемии коронавируса в Восточной Финляндии привело к потерям размером около миллиона евро в сутки, но, например, внутренний туризм позже компенсировал убытки.