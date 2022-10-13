Главный синоптик Петербурга рассказал, когда погода изменится

Пока в Петербурге тихо и спокойно, но скоро погода испортится. Прогноз на ближайшие дни даёт 13 октября главный синоптик города Александр Колесов.



«Покров мы встретим с теплой погодой и без снега, хотя где-то и может пройти дождик. Антициклон устойчиво стоит южнее Ленинградской области, но к выходным дням погода все же поменяется», — сообщает Колесов в своём телеграм-канале.



По его словам, в воскресенье начнёт влиять циклон, идущий с запада севернее Санкт-Петербурга. Погода испортится, хотя по-прежнему будет очень тепло.

