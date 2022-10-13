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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда погода изменится

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Пока в Петербурге тихо и спокойно, но скоро погода испортится. Прогноз на ближайшие дни даёт 13 октября главный синоптик города Александр Колесов.

    «Покров мы встретим с теплой погодой и без снега, хотя где-то и может пройти дождик. Антициклон устойчиво стоит южнее Ленинградской области, но к выходным дням погода все же поменяется», — сообщает Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, в воскресенье начнёт влиять циклон, идущий с запада севернее Санкт-Петербурга. Погода испортится, хотя по-прежнему будет очень тепло.

    «Усиление южного ветра начнется уже с ночи, а атмосферный фронт с дождями придет днем. Так что ждем циклон и перемен в погоде», — резюмирует синоптик.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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