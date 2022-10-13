Г-н Архангельский, а вы точно пират. Высокий суд Лондона встал за банк «Санкт-Петербург»

Высокий суд Лондона 11 октября отклонил иск скрывающегося во Франции петербургского предпринимателя Виталия Архангельского к банку «Санкт-Петербург» на сумму около 300 млн долларов. Это разбирательство имеет долгую историю, но новость интересна другим. Одна из самых авторитетных судебных инстанций мира сегодня встала на сторону российского бизнеса.

По информации «Фонтанки», английский судья полностью отклонил иск Виталия Архангельского по всем основаниям. Апелляция подтвердила, что ни одно из предположений петербургского бизнесмена, находящегося в розыске Интерпола, не было обоснованным.



Еще в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона. В январе 2019 года Архангельский направил апелляцию в суд. Несмотря на формальное право, похоже, Архангельский стремился максимально отсрочить возврат средств банку «Санкт-Петербург». В 2020 году апелляционный суд всё же распорядился о повторном рассмотрении встречного иска. Предметом нового рассмотрения являлась и оценка активов бывшей компании Архангельского «Осло Марин Групп».

Напомним, после 6-месячного судебного разбирательства в 2016 году суд вынес решение на 390 страницах в пользу банка «Санкт-Петербург» против г-на Архангельского в отношении невыплаченных кредитов. Банк подал иск о взыскании 1,8 млрд рублей, а Архангельский в ответ обвинил банк в рейдерском захвате бизнеса. Он заявил, что банк сначала потребовал от него досрочно вернуть долг по кредиту, несмотря на договоренность о полугодовой отсрочке, а затем продал акции компаний OMG по заниженной цене своим родственным структурам.



Также «Фонтанка» нашла и эмоциональную составляющую в данном решении суда (решение есть в распоряжении редакции). Судья открыто назвал Архангельского мошенником, подтвердив выводы предыдущего судьи о том, что Виталий Архангельский «эгоцентричен», «аферист» и «пират», добавив, что это полностью соответствует рассмотренным доказательствам.

Из истории одного из самых долгих процессов.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег. В декабре 2009 года Архангельский был объявлен в федеральный розыск в России, с июля 2010 года находится в международном розыске Интерпола. С конца 2009 года скрывается во Франции, где в Ницце у него есть апартаменты, купленные, по версии следствия, на похищенные кредитные деньги, которые были выведены с баланса структур ОМГ.



Согласно материалам суда, на осень 2008 года группа OMG привлекла от банка «Санкт-Петербург» заемные средства на общую сумму в 3,7 млрд рублей для развития судоходного и портового бизнеса. В том же году банк заключил с заемщиком меморандум, согласно которому при пролонгации кредита OMG вводилось дополнительное обеспечение сделки в виде акций портового комплекса «Западный терминал» и страховой компании «Скандинавия», входивших в состав группы. После того как в 2009 году OMG перестала обслуживать кредит, банк «Санкт-Петербург» получил контроль над активами заемщика и осуществил их продажу.

