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    В Петербурге проиндексировали региональный МРОТ. Средний горожанин, по мнению Смольного, зарабатывает в четыре раза больше

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    Минимальная заработная плата в Петербурге с 1 октября составит 23 500 рублей, что на 2000 рублей больше, чем раньше. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Беглов, президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» Анатолий Турчак и председатель Межрегионального объединения организаций профсоюзов «Ленинградская федерация профсоюзов» Владимир Дербин, сообщает 12 октября пресс-служба Смольного.

    В прошлый раз региональный МРОТ индексировали в январе 2022 года.

    Сообщается, что новый размер минимальной заработной платы на 33% выше прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2022 году (15 779 рублей). При этом средняя номинальная заработная плата за январь — июль 2022 года в Петербурге составила 82 153 рубля. О том, как Смольный насчитал такую сумму, ранее рассказывала «Фонтанка».

    Согласно Трудовому кодексу, работодатели должны платить сотрудникам не меньше, чем федеральный МРОТ. Если в регионе планка МРОТ установлена выше, как в Петербурге, то это закрепляется региональным соглашением. После его заключения автоматически согласившимися на эти условия считают всех. А вот чтобы выйти из него, нужно отправить в комитет по труду мотивированный отказ.

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