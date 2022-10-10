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    Небо над Петербургом снова пугает. В ЗВО объяснили, чем странные следы не могут быть

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    Вечером понедельника в небе над Петербургом были замечены странные белые следы. Кое-кто из горожан связал их с работой системы ПВО. Все не так страшно, но природа явления не ясна.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Снимки из разных точек города 10 октября «Фонтанке» прислали читатели. Белые дымчатые полосы было видно на Ковалевской улице и Шкиперском протоке. Одна из свидетелей утверждает, что в восьмом часу вечера на западе Петербурга «поднялся вертикальный столб дыма, а затем объект начал снижаться», причем летел очень быстро и бесшумно.

    читатель «Фонтанки»

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    В пресс-службе Западного военного округа проанализировали предоставленные «Фонтанкой» фотографии и сообщили, что ничего опасного для жителей Петербурга на них не зафиксировано. «Ничего общего с работой ПВО эти следы не имеют», — сказали в пресс-службе ведомства.

    Утром «Фонтанка» уже писала о «медузах» — следах, остающихся на небосводе после запуска ракет, и объясняла, откуда они могли взяться.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    © Фонтанка.Ру
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