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    Боевые действия на Украине

    Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов

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    Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных ударов по объектам инфраструктуры со стороны России. Об этом 10 октября заявила пресс-служба украинского министерства энергетики.

    Экспорт прекратится с завтрашнего дня, 11 октября. Отмечается, что Украина выполняла обязательства перед европейскими партнерами даже после приостановки Запорожской АЭС. В ведомстве добавили, что электроэнергия, которую страна экспортировала в Евросоюз после синхронизации систем, включая отдельные линии в Молдавию и Польшу, «помогла Европе заменить российский газ».

    Ранее полиция Украины заявила, в результате взрывов погибли минимум десять человек.

    Утром 10 октября на Украине произошла серия взрывов (смотрите карту). Президент страны Владимир Путин сообщил, что «массированный удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен по предложению Минобороны и по плану Генштаба. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не было.

    Онлайн-трансляцию, посвящённую сегодняшним событиям, читайте на «Фонтанке».

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