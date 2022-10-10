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    Боевые действия на Украине

    Взрывы на Украине. Карта

    22689
    19 комментариев

    На Украине утром 10 октября произошла серия взрывов. СМИ и очевидцы сначала сообщили об ударах по Киеву. Следом пришла информация о других регионах. Где именно зафиксированы удары, смотрите на карте.

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