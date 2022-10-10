На Украине утром 10 октября произошла серия взрывов. СМИ и очевидцы сначала сообщили об ударах по Киеву. Следом пришла информация о других регионах. Где именно зафиксированы удары, смотрите на карте.
Взрывы на Украине. Карта
10 октября 2022, 12:40
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На Украине утром 10 октября произошла серия взрывов. СМИ и очевидцы сначала сообщили об ударах по Киеву. Следом пришла информация о других регионах. Где именно зафиксированы удары, смотрите на карте.
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