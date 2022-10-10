Песков заявил, что вопрос об ударах на Украине нужно адресовать в Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об ударах, произошедших в понедельник на Украине, нужно адресовать в Минобороны РФ. Его 10 октября цитирует ТАСС.



«Всё это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

Напомним, утром 10 октября на Украине произошла серия взрывов. СМИ и очевидцы сначала сообщили об ударах по Киеву. Следом пришла информация о других регионах. Где именно зафиксированы удары — смотрите на карте, опубликованной на «Фонтанке».

