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    Боевые действия на Украине

    Посол ЕС рассказал о взрывах в центре Киева

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    В центре Киева случилось несколько взрывов. Об этом утром 10 октября рассказал посол ЕС на Украине Матти Маазикас.

    В качестве доказательства он выложил фотографию на своей странице в социальной сети. «Центр Киева сейчас», — гласит подпись.

    Фото: посол ЕС на Украине Матти Маазикас / соцсети
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    ТАСС со ссылкой на очевидцев передаёт, что взрывы случились начиная с 8:20 в Печерском районе (центр города), на улице Владимирской в Шевченковском районе (где расположено здание Службы безопасности страны, а неподалёку — офис президента страны) и на Воздухофлотском проспекте. Виден дым.

    Кроме того, поступает информация о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Львове, Хмельницком, Тернополе, передаёт РИА Новости.

    Фото: посол ЕС на Украине Матти Маазикас / соцсети

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