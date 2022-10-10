Посол ЕС рассказал о взрывах в центре Киева

В центре Киева случилось несколько взрывов. Об этом утром 10 октября рассказал посол ЕС на Украине Матти Маазикас.
В качестве доказательства он выложил фотографию на своей странице в социальной сети. «Центр Киева сейчас», — гласит подпись.
ТАСС со ссылкой на очевидцев передаёт, что взрывы случились начиная с 8:20 в Печерском районе (центр города), на улице Владимирской в Шевченковском районе (где расположено здание Службы безопасности страны, а неподалёку — офис президента страны) и на Воздухофлотском проспекте. Виден дым.
Кроме того, поступает информация о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Львове, Хмельницком, Тернополе, передаёт РИА Новости.