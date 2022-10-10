Песков: Решений об изменении статуса СВО на КТО не было

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не было. Об этом 10 октября сообщает ТАСС.



Решение о введении военного положения в отдельных регионах, добавил он, также не принималось.



Сегодня Песков также заявил, что вопрос об ударах, произошедших в понедельник на Украине, нужно адресовать в Минобороны РФ.

