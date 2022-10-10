Путин: Массированный удар по объектам инфраструктуры Украины нанесен по предложению Минобороны

«Массированный удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен утром 10 октября по предложению Минобороны и по плану Генштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.
Президент отметил, что удар наносился «по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».
Владимир Путин напомнил о состоявшемся накануне совещании с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На нем, в частности, обсуждался вопрос о причастности украинских спецслужб к подрыву Крымского моста.
По словам Владимира Путина, ранее украинские спецслужбы также совершали «акты атомного терроризма». В частности, обстрелы Запорожской АЭС и не только.
«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта и попытки подобных преступлений в отношении Курской АЭС, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения», — заявил президент России. Глава государства отметил, что последствия были оперативно ликвидированы.
Причастность Киева, по словам Владимира Путина, доказана «объективными данными, в том числе показаниями задержанных исполнителей».
«Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. В случае продолжения попыток терактов ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз», — заявил Владимир Путин.