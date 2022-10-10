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    Боевые действия на Украине

    Путин: Массированный удар по объектам инфраструктуры Украины нанесен по предложению Минобороны

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    «Массированный удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен утром 10 октября по предложению Минобороны и по плану Генштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.

    Президент отметил, что удар наносился «по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

    Владимир Путин напомнил о состоявшемся накануне совещании с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На нем, в частности, обсуждался вопрос о причастности украинских спецслужб к подрыву Крымского моста.

    По словам Владимира Путина, ранее украинские спецслужбы также совершали «акты атомного терроризма». В частности, обстрелы Запорожской АЭС и не только.

    «Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта и попытки подобных преступлений в отношении Курской АЭС, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения», — заявил президент России. Глава государства отметил, что последствия были оперативно ликвидированы.

    Причастность Киева, по словам Владимира Путина, доказана «объективными данными, в том числе показаниями задержанных исполнителей».

    «Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. В случае продолжения попыток терактов ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз», — заявил Владимир Путин.

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