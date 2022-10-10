Путин: Массированный удар по объектам инфраструктуры Украины нанесен по предложению Минобороны

«Массированный удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен утром 10 октября по предложению Минобороны и по плану Генштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.



Президент отметил, что удар наносился «по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

Владимир Путин напомнил о состоявшемся накануне совещании с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На нем, в частности, обсуждался вопрос о причастности украинских спецслужб к подрыву Крымского моста.