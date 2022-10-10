Полиция Украины рассказала о количестве жертв после утренних взрывов

Минимум десять человек погибли на Украине после ракетных обстрелов 10 октября. Об этом говорится в сообщении украинской национальной полиции в Telegram.

Количество пострадавших увеличивается с обновлением информации, на данный момент известно о 74 раненых, среди которых есть ребенок с легкими травмами — об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Больше всего пострадавших в Киеве и Днепропетровской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по предложению Минобороны и по плану Генштаба. Глава государства добавил, что целью были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.