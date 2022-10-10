Глава Крыма заявил, что подходы к ведению спецоперации изменились

Утром 10 октября в разных городах Украины прогремели взрывы. Сообщается об ударах в Киеве, Днепре, Житомире, Тернополе и Хмельницком. Мы ведем онлайн-хронику случившегося.
Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, Россия и Белоруссия могут задействовать группировку Союзного государства.
— Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства, — заявил Лукашенко. — Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Белоруссия. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки.
Зеленский заявил, что договорился с Олафом Шольцем о срочной встрече G7 и рассчитывает выступить на ней.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.
Сразу в нескольких областях Украины зафиксированы проблемы с доступом в интернет. По словам заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам цифровой трансформации Александра Федиенко, проблемы есть в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире. Федиенко объясняет это автоматическим отключением электрических сетей.
Харьковские власти сообщают, что город полностью обесточен после взрывов.
Тем временем Владимир Путин провел встречу с избранными главами российских регионов. Вот о чём он рассказал:
- избирательная кампания в РФ в сентябре прошла открыто, конкурентно и чисто, без скандалов и резонансных снятий кандидатов;
- РФ сталкивается с внешним давлением, это накладывает особую ответственность на глав регионов;
- губернаторы должны держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации;
- все принятые решения по частичной мобилизации, включая соцгарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться;
- «К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго»;
- главы регионов должны обеспечить функционирование региональных экономик, несмотря на санкции;
- выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла, несмотря на жесткие санкции;
- губернаторы должны следить за ситуацией не по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей — «в этом залог стабильности в обществе».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены».
— Подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае всё закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут, — написал Аксенов у себя в Telegram-канале.
ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна» сообщает, что в школах Киева прекращены занятия, в том числе в дистанционной форме. Кроме того, по данным издания, школы западных регионов Украины переводят учеников на дистанционное обучение.
Владимир Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре на всей территории Украины.
— Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельнитчина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг, — перечислил Зеленский в видеообращении у себя в Telegram-канале.
Виталий Кличко рекомендовал жителям Киева уходить в укрытия и брать с собой теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.
Два дня назад в Сети появился видеоролик «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» блогера Стаса Васильева. Журналисты 72.RU разглядели на одном из кадров стихийный мемориал в честь тюменской девочки Насти Муравьёвой. Дело в том, что чуть больше года назад Настя пропала, ее искали всем городом, а спустя два месяца тело ребенка нашли в кустах у водоема.
Что известно о состоянии украинской инфраструктуры на данный момент:
- по словам мэра Харькова Игоря Терехова, несколько районов города остались без электро- и водоснабжения;
- украинский оператор железнодорожных перевозок «Укржелдорога» сообщил о повреждении контактной сети на Западной Украине, возможна задержка поездов, составы на маршруты выводят тепловозы;
- мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях на объектах критической инфраструктуры после взрывов в центре города;
- в Харькове прекратило работу метро;
- по сообщениям властей Сумской области, во всех районах региона есть перебои со светом, в некоторых населенных пунктах из-за этого отключили воду;
- мэр Львова Андрей Садовый сообщает, что в городе прекращена подача горячей воды после остановки городских ТЭЦ из-за взрыва на объекте критической инфраструктуры, часть города без света;
- в Черкасской области Украины возможны временные перебои с энергоснабжением, сообщил глава областной военной администрации области Игорь Табурец.
Сегодня президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Повестка встречи пока неизвестна.
9 октября российский президент встретился с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Он доложил главе государства о первых результатах предварительного расследования теракта, который произошел утром 8 октября на Крымском мосту. По словам главы СКР, его организовали спецслужбы Украины с помощью «граждан России из зарубежных государств».
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что армейская группировка и территориальный гарнизон будут усилены для защиты границы и для пресечения обстрелов региона.
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.
Кроме того, Украинские железные дороги сообщают о повреждении контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.
Мэр Харькова сообщил, что один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение.
Ранее телеграм-каналы писали о взрывах на территории Белгородской области. Региональный оперштаб эту информацию опроверг: хлопки в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне.
Также украинские СМИ сообщают о взрывах и проблемах с электроснабжением в Харькове.
Повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры Львовской области, сообщили в областной военной администрации.
Власти области призвали жителей оставаться в укрытиях.