Глава Крыма заявил, что подходы к ведению спецоперации изменились

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, Россия и Белоруссия могут задействовать группировку Союзного государства.

— Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства, — заявил Лукашенко. — Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Белоруссия. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки.