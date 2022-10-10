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    Полицейские Петербурга выпустили 27 пуль по машине юного водителя, который удирал «как в последний раз»

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    Инспекторы ДПС начали погоню за нарушителем ещё в Петербурге, а закончилась она в Ленобласти — со стрельбой.

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    Как сообщает 10 октября «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», минувшим вечером сотрудники ГИБДД заметили белую «КИА» на проспекте Большевиков, 54. Остановиться по сигналу автомобилист не пожелал, и началась погоня. Кружили по району минут 25, водитель много раз проезжал на красный и выскакивал на встречную полосу, удирал «как в последний раз, наивно полагая, что ему это удастся». В итоге полицейские начали стрелять по колёсам. Из 27 пуль несколько достигли цели и пробили шины.

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    Около 21:50 9 октября нарушителя задержали на Промышленной улице, 41, в Кудрово. Как выяснилось, водитель — 2002 года рождения (ему 19 или 20 лет). Прав у него нет, никогда их не получал. Автомобиль принадлежит его подруге. От освидетельствования он отказался.

    В отношении молодого человека составлены административные материалы за неостановку по требованию полиции (статья 12.25 КоАП РФ), неповиновение сотрудникам (статья 19.3 КоАП РФ), за отказ от освидетельствования (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ). Самого его доставили в отдел полиции, а машину — на спецстоянку.

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