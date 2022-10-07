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    Один человек и две организации. Нобелевскую премию мира получили представители России, Украины и Белоруссии

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    Нобелевскую премию мира 2002 года вручили представителям трех стран: России, Украины и Белоруссии.

    Как сообщает нобелевский комитет 7 ноября, награждены юрист и правозащитник Алесь Беляцкий, который«стоял у истоков гражданского движения в Белоруссии в 1980-х», центр «Мемориал»* (внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) и украинский «Центр гражданских свобод».

    По мнению комитета, в своих странах лауреаты представляют гражданское общество и приложили усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью.

    Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах. Параллельно Верховный суд РФ по требованию Генпрокуратуры ликвидировал и международную организацию «Мемориал»* за аналогичные правонарушения.

    * внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и впоследствии ликвидирован.

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