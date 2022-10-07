В Ботаническом саду пройдёт Фестиваль кленов с самоваром, концертами и кленовым сиропом

В честь осеннего праздника в Ботсаду обещают квесты и маршруты, которые познакомят вас с разнообразием видов клёна в саду, растопку самовара, а также клоун-концерт.

Последний фестиваль календарного года в Ботаническом саду обещает быть насыщенным. Традиционный кленовый праздник пройдёт 8–9 октября. В программе — прогулки по парку-дендрарию, где вы найдёте более пятидесяти видов кленов (а всего их сто пятьдесят), в оранжереях вы сможете увидеть теплолюбивые виды кленов. В фестивальные выходные будет работать Субтропический маршрут, гуляя по которому вы сможете пройти квест.

Также в рамках фестиваля в павильоне «Зелёный домик» будет работать выставка ботанической живописи «От природы к искусству», пройдёт мастер-класс по растопке самовара и другие творческие классы. Если погода резко не ухудшится, можно будет прогуляться по Японскому саду. Кроме того, вы увидите экспозицию гербарных образцов кленов Евразии и Северной Америки и — самое вкусное — демонстрацию производства кленового сиропа.



Традиционно с фестивальным билетом вы сможете сходить в Ботанический музей. Также 8 и 9 числа в 12, 14 и 16 часов в Ботсаду клоун-мим-театр «Мимигранты» представит клоун-концерт «КЛЕноВЫЕ выходные».

