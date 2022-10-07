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    В Ботаническом саду пройдёт Фестиваль кленов с самоваром, концертами и кленовым сиропом

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    В честь осеннего праздника в Ботсаду обещают квесты и маршруты, которые познакомят вас с разнообразием видов клёна в саду, растопку самовара, а также клоун-концерт.

    Фото: pixabay.com
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    Последний фестиваль календарного года в Ботаническом саду обещает быть насыщенным. Традиционный кленовый праздник пройдёт 8–9 октября. В программе — прогулки по парку-дендрарию, где вы найдёте более пятидесяти видов кленов (а всего их сто пятьдесят), в оранжереях вы сможете увидеть теплолюбивые виды кленов. В фестивальные выходные будет работать Субтропический маршрут, гуляя по которому вы сможете пройти квест.

    Также в рамках фестиваля в павильоне «Зелёный домик» будет работать выставка ботанической живописи «От природы к искусству», пройдёт мастер-класс по растопке самовара и другие творческие классы. Если погода резко не ухудшится, можно будет прогуляться по Японскому саду. Кроме того, вы увидите экспозицию гербарных образцов кленов Евразии и Северной Америки и — самое вкусное — демонстрацию производства кленового сиропа.

    Традиционно с фестивальным билетом вы сможете сходить в Ботанический музей. Также 8 и 9 числа в 12, 14 и 16 часов в Ботсаду клоун-мим-театр «Мимигранты» представит клоун-концерт «КЛЕноВЫЕ выходные».

    Фестиваль клёна пройдёт в Ботаническом саду 8–9 октября с 10 до 18, вход до 16:30. Для детей до четырёх лет вход свободный. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: pixabay.com

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