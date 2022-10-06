Шведский политик отстригла волосы в поддержку женщин Ирана. Как Жюльет Бинош и Изабель Юппер

Шведский политик Абир Аль-Сахлани во время выступления в Европейском парламенте отстригла свои волосы в знак солидарности с иранскими женщинами. После смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицейскими за нарушение исламского дресс-кода, в стране начались массовые протесты.
Автор: youtube.com/ EU Debates | eudebates.tv
«Пока Иран не станет свободным, наша ярость будет больше, чем у угнетателей. Пока женщины Ирана не станут свободными, мы будем с вами», — цитирует политика Reuters.
В поддержку иранских женщин выступили также французские актрисы, в том числе Жюльет Бинош и Изабель Юппер. На видеозаписях, распространённых в рамках флешмоба #HairForFreedom, они отрезают пряди своих волос, передаёт агентство.
Автор: youtube.com/Reuters
Причиной гибели Амини могли стать побои силовиков. По словам свидетелей, её избили в автозаке. Затем она якобы впала в кому. Полицейские отвергают эти обвинения, утверждая, что причиной трагедии стала «внезапная остановка сердца». Родственники девушки говорят, что она была совершенно здорова.
В сентябре «Фонтанка» писала, что акцию протеста после похорон 22-летней иранки разгоняли при помощи слезоточивого газа. В соцсетях появились видео, как женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух платки. Снятие хиджаба является преступлением в Иране.