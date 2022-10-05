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    Подробности ДТП со школьным автобусом: ПАЗ, выезжая на главную, не пропустил «Сааб». Пострадавшие дети — ученики школы в Форносово

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    Виновником серьёзного ДТП в Тосненском районе Ленобласти считается водитель школьного автобуса ПАЗ. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 октября.

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    ДТП произошло вчера около 8 часов утра на 94-м километре дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», рядом с посёлком Форносово. По предварительной версии, 67-летний петербуржец, работающий водителем форносовской общеобразовательной школы, выезжал со второстепенной дороги от СНТ «Родничок» и на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество «Саабу 9–3». От удара «Сааб» выкинуло в левый кювет.

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    Вчера последние данные о пострадавших давала областная администрация — 10 человек: пять взрослых и пять детей, одного из которых (ребёнка 2017 года рождения) отпустили на амбулаторное лечение.

    Сегодня у «Фонтанки» появилась информация о девяти пострадавших. Из них три девочки и один мальчик — ученики форносовской школы в возрасте от 9 до 14 лет, ехавшие в автобусе. Все они были доставлены в больницу Тосно. У них диагностировали ссадины, ушибы (в том числе ушиб позвоночника), сотрясение головного мозга, состояние оценивали как лёгкий и средней степени тяжести. Ещё один мальчик, которому недавно исполнилось 5 лет, житель Форносово, был осмотрен врачами и отпущен. Повреждений у него не зафиксировали.

    Травмы получили четверо взрослых, всех доставили в ту же тосненскую больницу. У водителя автобуса сотрясение головного мозга и перелом ключицы, у водителя «Сааба» (петербуржца) — сотрясение головного мозга, перелом руки, ушиб колена. У 74-летней пассажирки автобуса — закрытый перелом бедра, у 37-летнего пассажира — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, оба они жители Форносово. Все взрослые, по оценкам медиков, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    Фото:
    Дорожный инспектор

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