Подробности ДТП со школьным автобусом: ПАЗ, выезжая на главную, не пропустил «Сааб». Пострадавшие дети — ученики школы в Форносово

ДТП произошло вчера около 8 часов утра на 94-м километре дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», рядом с посёлком Форносово. По предварительной версии, 67-летний петербуржец, работающий водителем форносовской общеобразовательной школы, выезжал со второстепенной дороги от СНТ «Родничок» и на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество «Саабу 9–3». От удара «Сааб» выкинуло в левый кювет.

Вчера последние данные о пострадавших давала областная администрация — 10 человек: пять взрослых и пять детей, одного из которых (ребёнка 2017 года рождения) отпустили на амбулаторное лечение.



Сегодня у «Фонтанки» появилась информация о девяти пострадавших. Из них три девочки и один мальчик — ученики форносовской школы в возрасте от 9 до 14 лет, ехавшие в автобусе. Все они были доставлены в больницу Тосно. У них диагностировали ссадины, ушибы (в том числе ушиб позвоночника), сотрясение головного мозга, состояние оценивали как лёгкий и средней степени тяжести. Ещё один мальчик, которому недавно исполнилось 5 лет, житель Форносово, был осмотрен врачами и отпущен. Повреждений у него не зафиксировали.

