Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырёх регионов в состав России

Президент Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.
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