Конституционный суд признал законным вступление в Россию четырех украинских регионов

По запросу президента Конституционный суд в Петербурге проверял на соответствие конституции международные договоры о признании ЛДНР, Херсона и Запорожья частями России. Противоречий не нашлось.

Документы о признании договоров соответствующими конституции опубликованы на сайте суда 2 октября. Указывается, что вопрос рассматривался по запросу президента, а сами договоры не вступили в законную силу. Решение КС пересмотру не подлежит.