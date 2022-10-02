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    Конституционный суд признал законным вступление в Россию четырех украинских регионов

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    По запросу президента Конституционный суд в Петербурге проверял на соответствие конституции международные договоры о признании ЛДНР, Херсона и Запорожья частями России. Противоречий не нашлось.

    Документы о признании договоров соответствующими конституции опубликованы на сайте суда 2 октября. Указывается, что вопрос рассматривался по запросу президента, а сами договоры не вступили в законную силу. Решение КС пересмотру не подлежит.

    Владимир Путин и главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России 30 сентября.

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