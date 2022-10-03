На экранах драма о вере и смерти с Джейсоном Айзексом и Энн Дауд

6 октября в кино — фильм «Исповедь», который в оригинале вообще-то называется Mass, то есть «Месса» и в то же время «массовый». Постановщиком его стал Фрэн Кранц, актер, известный по фильмам «Донни Дарко», «Хижина в лесу» и «Темная башня». «Исповедь» — его режиссерский дебют.



Сюжет разворачивается вокруг двух семейных пар. Одна — родители мальчика, погибшего во время очередной массовой стрельбы в школе. Другая — родители самого стрелка, в итоге покончившего с собой. Через шесть лет после трагедии осиротевшие родители встречаются и обсуждают произошедшее и то, как это повлияло на их жизни.

