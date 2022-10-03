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    На экранах драма о вере и смерти с Джейсоном Айзексом и Энн Дауд

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    Фото: кадр из фильма
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    6 октября в кино — фильм «Исповедь», который в оригинале вообще-то называется Mass, то есть «Месса» и в то же время «массовый». Постановщиком его стал Фрэн Кранц, актер, известный по фильмам «Донни Дарко», «Хижина в лесу» и «Темная башня». «Исповедь» — его режиссерский дебют.

    Сюжет разворачивается вокруг двух семейных пар. Одна — родители мальчика, погибшего во время очередной массовой стрельбы в школе. Другая — родители самого стрелка, в итоге покончившего с собой. Через шесть лет после трагедии осиротевшие родители встречаются и обсуждают произошедшее и то, как это повлияло на их жизни.

    Одну из матерей играет актриса Энн Дауд, прославившаяся своей ролью в сериале «Рассказ служанки», а одного из отцов — англичанин Джейсон Айзекс, который памятен как Малфой-старший в серии фильмов о Гарри Поттере.

    Премьера «Исповеди» прошла в 2021 году на фестивале «Санденс». Критики сообща выразили восхищение диалогами, режиссурой и игрой актеров; рейтинг фильма на Rotten Tomatoes — 95%.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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