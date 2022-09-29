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    Слабоумие и отвага: Подростки решили прокатиться по КАД на электросамокатах

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кольцевой автодороге Петербурга днем 29 сентября обнаружили компанию подростков на самокатах, причем большей частью — неисправных. Юных экстремалов пришлось срочно эвакуировать дорожникам.

    Около 13:35 по камерам над проезжей частью операторы АСУДД заметили на 43-м километре внутреннего кольца КАД четырех подростков на электросамокатах, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Они пробрались на магистраль из лесополосы и сначала ехали по полосе безопасности. Однако три из четырех самокатов оказались неисправными, и подростки попытались погрузить их на оставшийся и следовать за ним.

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    Информацию о детях на КАД оперативно передали в обслуживающую дорогу подрядную организацию. Через несколько минут на место приехала машина прикрытия со световой индикацией, и подростков с самокатами эвакуировали со скоростной магистрали. Двоим из них оказалось по 12 лет, третьему — девять, а четвертый ретировался, не назвав своего возраста.

    В дорожном управлении напоминают, что ПДД запрещают передвигаться по скоростной магистрали пешком или на транспортном средстве, которое по технической характеристике или своему состоянию развивает скорость менее 40 км/ч. Таким образом, проезд по КАД на электросамокате, моноколесе и прочих средствах индивидуальной мобильности строго воспрещен. Появление на магистрали пешеходов или самокатчиков может спровоцировать серьезную аварию.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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