Слабоумие и отвага: Подростки решили прокатиться по КАД на электросамокатах

Около 13:35 по камерам над проезжей частью операторы АСУДД заметили на 43-м километре внутреннего кольца КАД четырех подростков на электросамокатах, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Они пробрались на магистраль из лесополосы и сначала ехали по полосе безопасности. Однако три из четырех самокатов оказались неисправными, и подростки попытались погрузить их на оставшийся и следовать за ним.

Информацию о детях на КАД оперативно передали в обслуживающую дорогу подрядную организацию. Через несколько минут на место приехала машина прикрытия со световой индикацией, и подростков с самокатами эвакуировали со скоростной магистрали. Двоим из них оказалось по 12 лет, третьему — девять, а четвертый ретировался, не назвав своего возраста.

В дорожном управлении напоминают, что ПДД запрещают передвигаться по скоростной магистрали пешком или на транспортном средстве, которое по технической характеристике или своему состоянию развивает скорость менее 40 км/ч. Таким образом, проезд по КАД на электросамокате, моноколесе и прочих средствах индивидуальной мобильности строго воспрещен. Появление на магистрали пешеходов или самокатчиков может спровоцировать серьезную аварию.