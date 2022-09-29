Меланхолия, медитация и шуршание листвой

В мире есть 2,7 млн городов — и Санкт-Петербург. Он всегда будет стоять особняком. Потому что ближе к фантазии, чем к реальности. Потому что каждый находит в нем что-то свое — близкое, понятное, душевное — и влюбляется в этот город навсегда. Погода, архитектура, события, люди — здешний магнетизм невозможно объяснить. Это можно только почувствовать.

Петербург способен вдохновлять каждый день. Классикой — и мы готовы часами гулять по залам музеев и центральным улицам, разглядывая парадные фасады, загадочные барельефы и могучих атлантов.



Драйвом, энергией и калейдоскопом интересных событий — и мы проходим на сапе под мостами Фонтанки, зависаем с семьей и друзьями в культурных пространствах, а вечером спешим на премьеру современной постановки или любоваться закатом на побережье Финского залива.

Наш город предлагает бесконечную историю — путешествий, открытий, впечатлений и новых позитивных эмоций. Это уникальная палитра, созданная неповторимой петербургской атмосферой. У нее тысячи различных граней, каждая из которых наполнена чем-то новым и удивительным.



Петербург для меня родной город. Город, где я родился и вырос. Мое детство прошло в Коломне, и этот район всегда будет для меня особенным — с ним связаны самые теплые воспоминания.

Мне довелось поработать в курортном Сочи и в столичной Москве. Побывать во многих городах России и других стран. Но каждый раз, возвращаясь в родной Петербург, я снова и снова восхищаюсь его красотой и величием. Это просто самый лучший из всех городов на Земле.

Для меня любой город — это и его парки. Сады и парки Санкт-Петербурга — недооцененный и пока не до конца раскрытый туристский ресурс. Однако в них кроется особенная, волшебная притягательность. И осень — лучшая пора для того, чтобы это прочувствовать в полной мере. Побродить уютными тропинками, пошуршать опавшими листьями, полюбоваться разноцветными кронами деревьев, сделать теплые семейные фотографии, которые захочется пересматривать в зимние холода.



В центре Петербурга есть несколько исторических парков. Самый известный — Летний сад. Невероятно романтическое место: фонтаны, скульптуры, беседки, скамейки, ухоженные аллеи и дорожки, свежий ветер с Невы, прекрасный вид на Михайловский замок. Созданный французскими и голландскими мастерами, Летний сад был «креатурой» Петра Великого. Государь лично рисовал план парка и заказывал саженцы.



Михайловский сад появился практически одновременно с Летним. Изначально он занимал довольно большую территорию. В нем разводили животных для царской охоты. Сегодня это уютный и тихий зеленый оазис в центре Петербурга: с букетными посадками вековых деревьев и различными ландшафтными стилями — регулярного и пейзажного парков. А какая необычная решетка со стороны Спаса на Крови! В ее орнаменте — крупные цветы и листья, у которых нет аналогов в растительном мире. Это отсыл к древнерусской «травяной» росписи: в XVI–XVII веках такими цветами расписывали царские и боярские палаты и даже храмы.



Таврический сад — один из старейших в Петербурге, ему 239 лет. Это первый пейзажный парк города, здесь всё создавалось с размахом. Насыпные холмы, перекидные деревянные мостики, искусственные пруды, в которых плескались стерлядь и белуга, а какое-то время даже жил тюлень — подарок персидского принца. К нынешнему времени планировка парка изменилась, но его очарование осталось. Таврический сад — идеальное место для осенней прогулки в лирическом стиле. Здесь можно полюбоваться на водную гладь пруда, в котором отражаются желто-оранжевые листья, помедитировать на ажурных мостиках, покормить уток и лебедей, посетить оранжерею тропических растений и просто отдохнуть от городской суеты.



В Лопухинский хочется прийти с книгой. В этом небольшом пейзажному саду с прудами, скамеечками и панорамными видами на Неву всё располагает к спокойствию и размеренности. Его можно обойти за полчаса, но, как проверено на себе, незаметно прогулка затягивается. Еще одно атмосферное место, где каждый гость может почувствовать себя петербуржцем.



В Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове можно провести весь день. Здесь есть всё: каскады прудов, парковые аллеи, выставочные пространства, прокат лодок и катамаранов, кафетерии и детские площадки. А еще — много симпатичных белок, которые не прочь попозировать профессиональным и начинающим фотографам. Осенью остров изумляет обилием желтых и красных красок: на фоне воды это природное буйство смотрится очень стильно.



Санкт-Петербург украшен ожерельем прекрасных парков с юга. Царское Село — настоящая энциклопедия ландшафтной архитектуры, которая хранит осязаемую память о своих главных создательницах — Елизавете Петровне и Екатерине Великой. Павловск — признанный во всем мире шедевр пейзажного паркостроения. Кстати, немногие знают про Круг белых берез — уникальное произведение ландшафтного искусства Пьетро Гонзаго у восточной границы парка.

Вы когда-нибудь слышали, как поют березы? Нет? Тогда вот вам квест — найдите Круг белых берез в Павловском парке и встаньте в самый центр. Ощущения будут невероятные.

Петербургские парки прекрасны в любое время года, а сейчас — особенно. Сюда приходят за ярким, как золотые листья, вдохновением. Безмятежным, как гладь пруда, спокойствием. Чистой, как осенний воздух, радостью.

Поедем пошуршим!

Любите гулять по паркам и садам? Пишите о любимых местах в Петербурге в комментариях или специальной форме проекта «Отличный Петербург». Изучите проект, подумайте, в какую номинацию можно отправить ваш рассказ, — и не забудьте проголосовать за выбор экспертного совета! Лучшие истории мы непременно опубликуем.



О проекте «Отличный Петербург» https://guide-spb.fontanka.ru

Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.



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Проект «ОтЛичный Петербург» проводится совместно с Комитетом по развитию туризма. В ноябре пройдет торжественная церемония награждения победителей.

