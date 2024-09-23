Не только Эрмитаж и Кунсткамера. Где в Петербурге будет интересно и детям, и взрослым

О том, как правильно спланировать путешествие в Северную столицу, рассказывает эксперт туристической области и давний друг «Фонтанки» Сергей Корнеев. Как я использую возможность провести время с детьми? Планирую семейное путешествие. Такое, чтобы сын не скучал, чтобы дочке было интересно, чтобы все мы, вернувшись домой, еще долго вспоминали место, где были, — каждый по-своему, но все с удовольствием.

Как выбирают направление для отпуска тысячи других семей? Да точно так же. Главный стимул для наших путешествий и потому двигатель развития туризма — наши дети. И они же — главное препятствие: каким бы прекрасным ни казалось место нам, взрослым, мы не повезем туда семью, если не уверены, что детям там будет хорошо.



В этом плане города, казалось бы, проигрывают. Понятно, зачем ехать с детьми, например, на морской курорт. А в мегаполис? Сразу возникает множество вопросов. Как их развлекать? Чем кормить? Чем занять, если родители захотят сходить вечером в театр? Именно этот вопрос — чем заняться семейным путешественникам — и стал сегодня главным для развития туризма в целом.

До чего же хорошо, что современный Петербург меняется! Он всегда был блистательным и во все времена привлекал миллионы туристов. Но сейчас наш невероятный город раскрывается по-новому. Причем самым великолепным образом: не теряя лица, сохраняя неповторимую атмосферу и интеллигентность, он дышит жизнью, энергией, креативностью. Музеи создают для юных гостей, школьников, студентов все новые интереснейшие познавательные и образовательные программы. Вы знаете, например, что только в Русском музее около двух десятков предложений, разработанных для семей с детьми и включающих самые разные мастер-классы? Нынешние музеи Петербурга — это вихрь культурных событий и новых проектов.



И ведь это только малая часть яркой петербургской палитры. Ребенок интересуется техникой — он будет в восторге от наполненного интерактивностью Музея железных дорог России или путешествия по Детской железной дороге на почти игрушечном, но абсолютно всамделишном поезде. Еще не вырос из сказок — Особняк «Небылица» не только порадует любого малыша, но и вернет в детство его родителей; а экотропа «У Лукоморья» в Лисьем Носу позволит прогуляться по волшебному лесу. Любит спорт — во время экскурсии по «Газпром Арене» он побывает там, где не ступает нога обычного болельщика, а в водном спортклубе научится стоять на сапе, чтобы когда-нибудь принять участие в крупнейшем в мире сап-карнавале, который каждое лето проходит в центре нашего потрясающего города.



Петербург по-прежнему город-музей и учебник под открытым небом — но теперь более открытый, живой, захватывающий. Можно прочесть на уроке истории строки учебника о том, что Северная столица была основана в 1703 году Петром Первым, а можно — приехать, прочувствовать это и запомнить на всю жизнь. Пройти по маршруту «Путь Петра» вдоль Невы, стараясь шагать так же широко, как сам император. Увидеть в музее-макете «Петровская акватория» наш город таким, каким он был триста лет назад. Прокатиться на катамаране вокруг легендарных фортов Кронштадта. И даже перенестись в прошлое Петербурга при помощи VR-очков. Страницы из учебника оживают, обретают краски и голоса.



Всем нам время от времени доводится быть гидами в родном городе, открывая его для своих гостей. Когда ко мне приезжают семейные друзья, я показываю им наши общественные пространства. Это особенная часть облика Северной столицы, и я настоятельно рекомендую всем путешественникам включать их в свою петербургскую программу. Общественные пространства есть во многих городах, но у нас они уникальные. Исторические интерьеры, подлинная интеллигентность, безудержная креативность, классная публика — такого сочетания я не встречал больше нигде.



«Новая Голландия» — это знаменитое круглое здание «Бутылки», которому без малого двести лет, роскошный газон, любимый детьми деревянный «Фрегат». «Севкабель» — это красивейшие закаты, самобытные ярмарки, водные прогулки и целый детский кластер. «Никольские ряды» — это оазис спокойствия в историческом центре, купеческий колорит и очаровательный мини-гольф. Перечислять можно долго. У каждого общественного пространства свое лицо, в каждом будет интересно и детям, и взрослым.

Фото: Ксения Потеева, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А знаменитые петербургские сады! Летний, Михайловский, Таврический, Лопухинский, восхитительные ландшафтные парки Царского Села, Павловска и Петергофа! Сейчас, осенью они особенно живописны. Гулять по тропинкам, держа за руку ребенка и шурша листьями — можно ли придумать что-то более уютное и семейное?..



У Северной столицы тысячи граней, увидеть их за один визит невозможно, да и не нужно. Наш город стоит того, чтобы возвращаться в него много-много раз. Семейные путешественники вдохновляют профессионалов сферы гостеприимства на создание новых туристских предложений, и они еще никогда не были столь разнообразны, как сейчас. Из них, как из конструктора, можно складывать собственную идеальную программу каждой поездки, меняя сценарий в зависимости от настроения и времени года.



Каждая семья должна привезти своих детей в наш город! И не один раз. А дети таким образом приобретают правильную привычку путешествовать в Петербург. Подрастут — и поступят в наш вуз, отпразднуют свадьбу на берегах Невы, а потом привезут сюда и собственных детей, вплетая в великую историю Северной столицы свою собственную, личную, уникальную, семейную.



Вот почему мы говорим, что семейный туризм — залог стабильного развития города на многие годы вперед. Именно об этом — новая туристская география Петербурга с ее оригинальными образами прекрасного живого города. Об этом — номинация «Семейные приключения» премии «ОтЛичный Петербург».