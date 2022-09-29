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    Комтранс: Ситуацию с пробкой на Комендантском усугубило ДТП

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    Помимо ремонта Шуваловского проспекта, утренняя пробка на Комендантском проспекте была спровоцирована аварией. Сейчас дорога свободна.

    Дорожные работы в новой части Комендантского проспекта ведутся сразу на нескольких улицах. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 29 сентября, ситуацию ухудшило несколько аварий. «Комитет по транспорту, со своей стороны, направил заявки в ГИБДД с просьбой устранить последствия ДТП и урегулировать движение. Параллельно временно изменена трасса автобусного маршрута № 202. Но полностью отвести общественный транспорт, к сожалению, не представляется возможным, так как смежные улицы тоже в пробках», — отметили в Смольном.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 10:30 утра пробка рассосалась.

    Затор возник на двухкилометровом участке проспекта из-за ремонта и полного перекрытия Шуваловского. Работы должны быть закончены за сутки, но 1 октября закроется движение в обратном направлении, от Планерной. Закончить тоже должны за сутки.

    Людям приходилось выходить из общественного транспорта и добираться до метро два километра пешком.

    © Фонтанка.Ру

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