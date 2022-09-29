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    «Какой-то невнятный» ремонт поставил проспект на севере Петербурга в огромную пробку. Люди идут к метро пешком

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    Двухкилометровая пробка внезапно остановила новую часть Комендантского проспекта. Виноват ремонт на перекрестке.

    Судя по сообщениям читателей «Фонтанки», коллапс достиг пика к девяти утра 29 сентября. Машины и общественный транспорт встали в пробку в районе перекрестка Комендантского и Шуваловского проспектов. «Час пик. Закрывается на Шуваловском дорога, начинается какой-то невнятный ремонт», — рассказала местная жительница и добавила, что затор образовался моментально. На кадрах видно, что по проспекту едет асфальтоукладочная техника.

    /t.me/Komenda24

    «Почему ремонт начат не в 10 хотя бы? Почему не ночью? Почему не летом в конце концов?» — задается вопросом подписчица группы «Коменда» в Telegram.

    На опубликованных видео запечатлено, как выходят пассажиры автобуса. По словам читателей «Фонтанки», к метро пешком идут сотни людей. От перекрестка до «Комендантского проспекта» еще около двух километров — пробка на данный момент такой же длины.

    читатель «Фонтанки»

    Согласно данным ГАТИ, ремонт начался еще 20 сентября, но сегодня наступил тот этап работ, когда Шуваловский закрыт от Комендантского к Планерной. Управиться, согласно документам с сайта инспекции, должны за сутки. Последний этап перекроет движение по Шуваловскому от Планерной к Комендантскому — это произойдет 1 октября и также займет сутки.

    © Фонтанка.Ру

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