«Какой-то невнятный» ремонт поставил проспект на севере Петербурга в огромную пробку. Люди идут к метро пешком

Судя по сообщениям читателей «Фонтанки», коллапс достиг пика к девяти утра 29 сентября. Машины и общественный транспорт встали в пробку в районе перекрестка Комендантского и Шуваловского проспектов. «Час пик. Закрывается на Шуваловском дорога, начинается какой-то невнятный ремонт», — рассказала местная жительница и добавила, что затор образовался моментально. На кадрах видно, что по проспекту едет асфальтоукладочная техника.

«Почему ремонт начат не в 10 хотя бы? Почему не ночью? Почему не летом в конце концов?» — задается вопросом подписчица группы «Коменда» в Telegram.



На опубликованных видео запечатлено, как выходят пассажиры автобуса. По словам читателей «Фонтанки», к метро пешком идут сотни людей. От перекрестка до «Комендантского проспекта» еще около двух километров — пробка на данный момент такой же длины.