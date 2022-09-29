«Какой-то невнятный» ремонт поставил проспект на севере Петербурга в огромную пробку. Люди идут к метро пешком

Двухкилометровая пробка внезапно остановила новую часть Комендантского проспекта. Виноват ремонт на перекрестке.
Судя по сообщениям читателей «Фонтанки», коллапс достиг пика к девяти утра 29 сентября. Машины и общественный транспорт встали в пробку в районе перекрестка Комендантского и Шуваловского проспектов. «Час пик. Закрывается на Шуваловском дорога, начинается какой-то невнятный ремонт», — рассказала местная жительница и добавила, что затор образовался моментально. На кадрах видно, что по проспекту едет асфальтоукладочная техника.
«Почему ремонт начат не в 10 хотя бы? Почему не ночью? Почему не летом в конце концов?» — задается вопросом подписчица группы «Коменда» в Telegram.
На опубликованных видео запечатлено, как выходят пассажиры автобуса. По словам читателей «Фонтанки», к метро пешком идут сотни людей. От перекрестка до «Комендантского проспекта» еще около двух километров — пробка на данный момент такой же длины.
читатель «Фонтанки»
Согласно данным ГАТИ, ремонт начался еще 20 сентября, но сегодня наступил тот этап работ, когда Шуваловский закрыт от Комендантского к Планерной. Управиться, согласно документам с сайта инспекции, должны за сутки. Последний этап перекроет движение по Шуваловскому от Планерной к Комендантскому — это произойдет 1 октября и также займет сутки.