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    Автора Gangsta’s Paradise в своем доме нашли мертвым

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    Рэпер Coolio найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Следов наркотиков и насильственной смерти коронеры не нашли.

    О смерти музыканта, обладателя грэмми и исполниетеля знаменитого на весь мир трека Gangsta’s Paradise, сообщает TMZ 29 сентября. Ему было 59 лет. Медиков вызвали около четырех часов ночи, но они смогли лишь констатировать смерть Кулио. Отмечается, что музыкант вернулся поздно вечером от друга. В доме же не было обнаружено следов наркотиков, как и признаков насильственной смерти. Причины гибели артиста покажет вскрытие.

    Его настоящее имя Артис Леон Айви.

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