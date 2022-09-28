ФСБ расследует повреждение «Северных потоков» как акт международного терроризма

По данным правоохранителей, не позднее 26 сентября были совершены «умышленные действия по повреждению газопроводов» в районе острова Борнхольм. «В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб», — сказано в сообщении.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту повреждения российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом 28 сентября сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ранее расследование инцидентов с газопроводами начала шведская полиция, там квалифицировали произошедшее как «грубый саботаж». В МИД Швеции заявили, что повреждения произошли из-за «взрывов». В Кремле также не исключали возможность диверсии.



Немецкие СМИ писали, что Германия опасается, что «Северный поток» выйдет из строя навсегда. Если немедленно не заняться ремонтом, соленая вода, попавшая в трубы, вызовет коррозию.