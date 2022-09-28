Суд не отпустил домой студента, задержанного после поджога на четверть миллиона рублей «военкомата» в Петербурге

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 28 сентября, Виктора Мельникова обвиняют в том, что 21 сентября около одиннадцати вечера он бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания на Иликовской улице, 1А, которое стоит на балансе у Северо-Западного территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ.

Петродворцовый районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения молодому человеку, которого задержали после поджога здания с вывеской «военкомат» в Ломоносове.

Ранее ГУ МВД сообщало, что сам военкомат находится в здании рядом. А на подожженном здании просто осталась вывеска.



В суде было озвучено, что в результате поджога материальный ущерб зданию и имуществу был нанесен на сумму не менее 250 тысяч рублей.



Защитник Мельникова просил с учетом его признания и состояния здоровья избрать в отношении него альтернативную меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста. О том же просил и сам обвиняемый.



Но суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил парня в СИЗО до 23 ноября.

