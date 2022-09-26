    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, зап

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Ижевске

    Стрельба в ИжевскеЦены на билетыГраница КазахстанаДело МакароваОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Зеленского «в ближайшее время»

    4269

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерении как можно скорее организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    «Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня», — сказал Эрдоган 26 сентября после заседания кабмина (цитата по РИА Новости).

    Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский президент выразил готовность к переговорам с Украиной, но на новых условиях. При этом в Кремле говорили, что предпосылок для переговорного процесса не видят.

    Сам Владимир Путин недавно отмечал роль Эрдогана в разрешении конфликта и решении зернового кризиса и заявил, что турецкий президент постоянно предлагает ему организовать встречу с Зеленским.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close