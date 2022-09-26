Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Зеленского «в ближайшее время»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерении как можно скорее организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.



«Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня», — сказал Эрдоган 26 сентября после заседания кабмина (цитата по РИА Новости).



Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский президент выразил готовность к переговорам с Украиной, но на новых условиях. При этом в Кремле говорили, что предпосылок для переговорного процесса не видят.

