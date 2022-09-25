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    Нет больничного — уклонист. Объясняем.рф о тех, кому болезнь мешает явиться в военкомат

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    Мобилизованных мужчин, не явившихся в военкомат после болезни, будут считать уклонистами. Об этом 25 сентября сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф.

    Если вы заболели, то должны уведомить об этом военкомат. После выздоровления нужно будет показать больничный лист. Если его не будет, то вас запишут в уклонисты. О правовых последствиях можно прочитать на «Фонтанке».

    Исключение касается граждан с диабетом и тяжелой формой астмы — их могут освободить от призыва. Объясняем.рф еще раз напомнили, что призыв не грозит состоящим на учете в наркодиспансере.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. На границу должны отправиться 300 тысяч человек. В Петербурге решений о финансировании мобилизационных мероприятий из горбюджета 2022 или 2023 годов, по данным на 21 сентября, не было.

    «Фонтанка» разобралась, кого призовут, а кому дадут отсрочку, а также рассказала, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, и составила список того, что надо будет взять с собой новобранцу.

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