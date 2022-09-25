Нет больничного — уклонист. Объясняем.рф о тех, кому болезнь мешает явиться в военкомат

Мобилизованных мужчин, не явившихся в военкомат после болезни, будут считать уклонистами. Об этом 25 сентября сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф.



Если вы заболели, то должны уведомить об этом военкомат. После выздоровления нужно будет показать больничный лист. Если его не будет, то вас запишут в уклонисты. О правовых последствиях можно прочитать на «Фонтанке».

Исключение касается граждан с диабетом и тяжелой формой астмы — их могут освободить от призыва. Объясняем.рф еще раз напомнили, что призыв не грозит состоящим на учете в наркодиспансере.