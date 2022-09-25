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    Смольный: ограничений на выезд из Петербурга не вводилось

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    В сети распространяется под видом подлинного «постановление», якобы подписанное губернатором Петербурга об ограничении выезда из города в связи с частичной мобилизацией. Смольный не подтверждает.

    Изображение документа на бланке городского правительства расходится по телеграм-каналам в течение последних дней. Согласно его тексту, выезд из Петербурга граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, возможен только с предъявлением разрешения от военного комиссариата.

    В пресс-службе администрации губернатора на уточняющие вопросы «Фонтанки» ответили, что информация о таком постановлении — фейк.

    Ранее об отсутствии ограничений на выезд из региона сообщили и в администрации Ленобласти.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. На границу должны отправиться 300 тысяч человек. В Петербурге решений о финансировании мобилизационных мероприятий из горбюджета 2022 или 2023 годов, по данным на 21 сентября, не было.

    «Фонтанка» разобралась, кого призовут, а кому дадут отсрочку, а также рассказала, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, и составила список того, что надо будет взять с собой новобранцу.

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