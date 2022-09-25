Смольный: ограничений на выезд из Петербурга не вводилось

В сети распространяется под видом подлинного «постановление», якобы подписанное губернатором Петербурга об ограничении выезда из города в связи с частичной мобилизацией. Смольный не подтверждает.

Изображение документа на бланке городского правительства расходится по телеграм-каналам в течение последних дней. Согласно его тексту, выезд из Петербурга граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, возможен только с предъявлением разрешения от военного комиссариата.