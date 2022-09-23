В Забайкалье появился частичный запрет на продажу алкоголя из-за частичной мобилизации

На территории Забайкальского края ввели запрет на продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, где находятся войсковые части.
Постановление об этом подписал первый зампред правительства края Андрей Кефер. Соответствующий документ появился 22 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь купить алкогольные напитки будет нельзя на территории городского округа п. Горный, городского поселения Борзинское, на территории поселка Песчанки, а также в радиусе 300 метров от военкоматов.
Также власти Забайкалья рассказали, что делать при ошибочном получении повестки.