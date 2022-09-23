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    В Забайкалье появился частичный запрет на продажу алкоголя из-за частичной мобилизации

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    На территории Забайкальского края ввели запрет на продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, где находятся войсковые части.

    Постановление об этом подписал первый зампред правительства края Андрей Кефер. Соответствующий документ появился 22 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.


    Теперь купить алкогольные напитки будет нельзя на территории городского округа п. Горный, городского поселения Борзинское, на территории поселка Песчанки, а также в радиусе 300 метров от военкоматов.

    Также власти Забайкалья рассказали, что делать при ошибочном получении повестки.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. На границу должны отправиться 300 тысяч человек. В Петербурге решений о финансировании мобилизационных мероприятий из горбюджета 2022 или 2023 годов, по данным на 21 сентября, не было.

    «Фонтанка» разобралась, кого призовут, а кому дадут отсрочку, а также рассказала, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, и составила список того, что надо будет взять с собой новобранцу.

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