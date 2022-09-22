Почти 130 человек арестовали в Петербурге после несанкционированного выступления. Всего в суды попали 353 дела

В Петербурге рассматривают материалы дел, ставших итогом несанкционированных выступлений накануне. Чаще всего участников отправляют под арест.
Статистику 22 сентября публикует объединенная пресс-служба городских судов. Решения были приняты по 150 — из них 128 арестов, 17 штрафов, четверых человек отправили на обязательные работы, а одно дело прекратили. Среди указанных данных — аресты до 14 суток, штрафы до 20 тысяч рублей и 50 часов обязательных работ.
Больше всего дел поступило в Василеостровский райсуд — 62, арестовали всего девятерых. Дзержинский райсуд отправил под стражу 13 из 15 человек, Московский — 6 из 7, Выборгский — 21 из 28, Невский — 17 из 41, Петроградский — 20 из 54, Калининский — 29 из 50. Мягче всего решения оказались у Приморского (3 ареста из 33 дел) и Колпинского (1 из 8) райсудов.
Остальные материалы остались на рассмотрении.
Полиция отчиталась о пресечении несанкционированных мероприятий в нескольких регионах России 21 сентября. О том, что происходило в Петербурге, читайте здесь.