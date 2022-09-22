Частичной мобилизации в России два дня. Что регионы успели пообещать тем, кого она коснётся?

После объявления о частичной мобилизации в России главы некоторых регионов дают обещания о поддержке подлежащих призыву и их семей. О том, как будут помогать рублём, уже заявили в Москве, Крыму и Якутии. Облегчить участь граждан предлагают и за счёт кредитных каникул. К мерам поддержки примкнула даже авиакомпания.

Одним из первых о дополнительных выплатах тем, кого отправят в зону боевых действий на Украину, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с Указом Президента», — написал он накануне в своём блоге.

Обещанные столичным регионом выплаты были озвучены 22 сентября. В постановлении за подписью Сергея Собянина речь идет, в частности, о ежемесячных выплатах в размере 50 тысяч рублей. Главы Крыма Сергей Аксёнов оказался чуть более конкретен. Каждому мобилизованному жителю республики он поручил выплачивать единоразовые выплаты — 200 тысяч рублей. Их можно будет получить, заполнив заявление в воинской части. «Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей», — написал он 22 сентября в своём Telegram-канале.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин, в свою очередь, рассказал, что мобилизованные россияне будут получать от 205 тыс. рублей ежемесячно, и это не предел. Выплаты, объяснил он во время брифинга, будут зависеть от должностей и воинского звания. По его словам, в первую очередь призывать собираются молодых людей, отслуживших в армии не более трёх лет назад и имеющих навыки военной службы. В четверг также стало известно, что Госдума намерена принять решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных россиян. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул: «Никто никого не бросит».

На фоне объявления частичной мобилизации авиабилеты на ближайшие прямые рейсы за пределы РФ из Петербурга закончились, это показывали билетные агрегаторы. Так, 21 сентября из Петербурга нельзя было уехать ни в Таджикистан, ни в Кыргызстан, ни в Турцию. Корреспондент «Фонтанки» обнаружил лишь один билет в Минск, последний. Были места и на рейс в Хургаду, правда, за 156 тыс. руб.

Похожая ситуация сложилась и в Москве. На ближайшие прямые рейсы из столицы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, накануне просто не осталось билетов.

Порядок действий для тех, кто собирался в путь, но попал под призыв, разъяснила компания «Аэрофлот». Таким пассажирам гарантируют полный возврат денег за неиспользованные участки перевозки. «Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года включительно, имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету. Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств», — заявили в пресс-службе.