Авиабилеты из России на ближайшие даты закончились

Авиабилеты на ближайшие прямые рейсы за пределы России из Петербурга закончились, следует из данных билетных агрегаторов.
На вылеты 21 сентября из Петербурга в города Таджикистана нет билетов. В Кыргызстан и Турцию аналогично. Удалось найти один последний билет в Минск. Билеты на рейс в Хургаду 24 сентября продаются по 156 тысяч рублей. На момент подготовки публикации осталось семь штук.
РБК провел аналогичное исследование по рейсам из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда. Там тоже закончились авиабилеты.
Ранее в Госдуме ответили, выпустят ли мужчин за границу в период частичной мобилизации.