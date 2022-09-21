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    Авиабилеты из России на ближайшие даты закончились

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    Авиабилеты на ближайшие прямые рейсы за пределы России из Петербурга закончились, следует из данных билетных агрегаторов.

    На вылеты 21 сентября из Петербурга в города Таджикистана нет билетов. В Кыргызстан и Турцию аналогично. Удалось найти один последний билет в Минск. Билеты на рейс в Хургаду 24 сентября продаются по 156 тысяч рублей. На момент подготовки публикации осталось семь штук.

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    РБК провел аналогичное исследование по рейсам из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда. Там тоже закончились авиабилеты.

    Ранее в Госдуме ответили, выпустят ли мужчин за границу в период частичной мобилизации.

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