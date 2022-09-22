Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные россияне

Мобилизованные россияне будут получать от 205 тысяч рублей в месяц и больше. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

Он во время брифинга объяснил, что выплаты будут зависит от должностей и воинского звания.

Также военком уточнил, что в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.