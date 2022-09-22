В Генштабе рассказали, кто освобожден от частичной мобилизации

В Минобороны России назвали категории людей, которые которые по закону освобождаются от частичной мобилизации. Об этом сказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский
Во-первых, не будут мобилизованы забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности. Также в списке освобожденных:
- признанные временно не годными по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
- граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
Цимлянский также пояснил, что есть должности, которые могут замещаться женщинами, с соответствующими военно-учетными специальностями, такие как медработник, однако потребность в таких специалистах минимальная.