В Генштабе рассказали, кто освобожден от частичной мобилизации

В Минобороны России назвали категории людей, которые которые по закону освобождаются от частичной мобилизации. Об этом сказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский

Во-первых, не будут мобилизованы забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности. Также в списке освобожденных:

