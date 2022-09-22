Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

В приоритетном порядке Государственная дума РФ примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан России. Об этом 22 сентября заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

«Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — говорится в Telegram-канале Володина.



Также спикер Госдумы уточнил, кто подлежит частичной мобилизации. «Частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность», — сказал он.