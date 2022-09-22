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    Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

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    35 комментариев

    В приоритетном порядке Государственная дума РФ примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан России. Об этом 22 сентября заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

    «Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — говорится в Telegram-канале Володина.


    Также спикер Госдумы уточнил, кто подлежит частичной мобилизации. «Частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность», — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию.

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    Комментарии 35

    MidNightWoodpecker22 Сен 2022 в 10:28
    300.000 с боевым опытом? Володин сказочник почище сказочного!
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