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    Шойгу сказал, сколько человек подпадут под частичную мобилизацию

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    Под частичную мобилизацию подпадут 300 тысяч человек, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Работа будет проводиться не единоразово, а планово, не предусматривается «широкозахватный комбайн».

    «У нас огромный мобилизационный ресурс, их почти 25 миллионов. Вы можете понять, что эта мобилизация частичная — это один процент или чуть больше. 1,1 % может быть от общего процента мобилизационного ресурса», — сказал он в интервью 21 сентября.

    Студентов призывать не будут, срочники тоже продолжат службу в своих частях.

    Решение о частичной мобилизации принял 21 сентября президент РФ Владимир Путин и подписал соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия начнутся со среды.

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