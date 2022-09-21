Шойгу сказал, сколько человек подпадут под частичную мобилизацию

Под частичную мобилизацию подпадут 300 тысяч человек, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Работа будет проводиться не единоразово, а планово, не предусматривается «широкозахватный комбайн».

«У нас огромный мобилизационный ресурс, их почти 25 миллионов. Вы можете понять, что эта мобилизация частичная — это один процент или чуть больше. 1,1 % может быть от общего процента мобилизационного ресурса», — сказал он в интервью 21 сентября.

