Сайт «Госуслуги» восстановился после сбоя

Портал государственных услуг РФ во второй половине дня 21 сентября вернулся к работе после сбоя. Можно войти в различные разделы и в личный кабинет, убедился корреспондент «Фонтанки».

Госуслуги стали недоступны утром. Вскоре после массовых сообщений об этом Минцифры РФ сделало рассылку с пояснением, что повестки в рамках частичной мобилизации через госуслуги рассылать не будут.



«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — заверили в ведомстве.

