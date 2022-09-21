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    Сайт «Госуслуги» восстановился после сбоя

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    Портал государственных услуг РФ во второй половине дня 21 сентября вернулся к работе после сбоя. Можно войти в различные разделы и в личный кабинет, убедился корреспондент «Фонтанки».

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    Госуслуги стали недоступны утром. Вскоре после массовых сообщений об этом Минцифры РФ сделало рассылку с пояснением, что повестки в рамках частичной мобилизации через госуслуги рассылать не будут.

    «В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — заверили в ведомстве.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. «Фонтанка» писала, кого это коснется в первую очередь и кто может рассчитывать на отсрочку. Посвящённую этому онлайн-трансляцию смотрите на сайте.

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