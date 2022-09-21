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    Минцифры ответило, будут ли рассылать повестки через Госуслуги

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    Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги. Об этом 21 сентября заявили в Минцифры РФ.

    «В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — заверили в ведомстве.

    Информация о том, что повестки якобы будут приходить через Госуслуги, появилась в телеграм-каналах. Сообщалось о том, что потенциальным мобилизованным придет некое уведомление в аккаунте. После этого пользователи массово начали жаловаться на сбои в работе Госуслуг.

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