Минцифры ответило, будут ли рассылать повестки через Госуслуги

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги. Об этом 21 сентября заявили в Минцифры РФ.



«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — заверили в ведомстве.



Информация о том, что повестки якобы будут приходить через Госуслуги, появилась в телеграм-каналах. Сообщалось о том, что потенциальным мобилизованным придет некое уведомление в аккаунте. После этого пользователи массово начали жаловаться на сбои в работе Госуслуг.