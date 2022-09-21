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    На сайте «Госуслуги» сбой, он недоступен

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    Пользователи массово жалуются, что им не попасть на сайт госуслуг. Сотрудники «Фонтанки» при попытке зайти тоже получают сообщения о том, что сервис недоступен. Иногда получается открыть первую страницу, но дальше ничего не загружается.

    «Служба поддержки знает о проблеме и устраняет её. Попробуйте зайти позже», — гласит сообщение.

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    Напомним, на сайте gosuslugi.ru граждане через личный кабинет могут заказать множество услуг, а также получают информацию от госорганов.

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Его выступление можно посмотреть на «Фонтанке».

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