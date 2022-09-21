На сайте «Госуслуги» сбой, он недоступен

Пользователи массово жалуются, что им не попасть на сайт госуслуг. Сотрудники «Фонтанки» при попытке зайти тоже получают сообщения о том, что сервис недоступен. Иногда получается открыть первую страницу, но дальше ничего не загружается.



«Служба поддержки знает о проблеме и устраняет её. Попробуйте зайти позже», — гласит сообщение.

