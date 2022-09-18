Родители, верните деньги! Как заставить государство возместить расходы за кружки и секции

Если вы потратились на кружки и секции для своего ребенка, еще не поздно кое-что вернуть! Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Дети приносят в дом не только радость и бессонные ночи, но и дополнительные затраты — на кружки, секции и прочие курсы повышения квалификации. Если вы тоже тратите немалые деньги на развитие и образование ребенка, предлагаем разобраться, сколько из этой суммы вы можете вернуть и как сделать это по всем правилам.

За какие кружки можно получить вычет?



Список кружков, за обучение в которых родители могут получить налоговый вычет, не ограничен — все они подходят под статью Налогового кодекса «По расходам на обучение». Но есть несколько важных правил. В первую очередь они касаются самих кружков. Например, у учебного учреждения, где занимается ваш ребенок, должна быть лицензия на образовательную деятельность.



— При обучении у преподавателя со статусом ИП есть свои правила, — говорит налоговый консультант Анастасия Чернова. — Всё зависит от того, как индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность — самостоятельно или с привлечением педагогических работников. Если ИП привлекает других педагогов, у него должна быть лицензия. Если ИП работает один и лично обучает вашего ребенка, у него может и не быть лицензии. И это не будет препятствием для получения налоговой льготы за обучение у такого преподавателя. При этом важно, чтобы образовательные услуги были основным видом его деятельности.



НДФЛ можно вернуть, даже если ваш ребенок учится за границей. В этом случае для оформления вычета вам понадобится документ, заменяющий лицензию и подтверждающий «статус организации, осуществляющей образовательную деятельность».

Сколько денег можно вернуть?

Налоговым вычетом вы можете вернуть 13% от всех потраченных за год денег. Но максимальная сумма, с которой можно получить вычет, ограничена 50 тысячами рублей. То есть сколько бы вы ни потратили, ваш потолок — 6500 рублей в год. На каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

— Если в семье несколько детей, которые занимаются в кружках и секциях, то лимит вычета в 50 тысяч рублей в год действует на каждого из них, — говорит налоговый консультант Ирина Санникова. — Например, на обучение двух детей вы потратили 200 тысяч рублей. Но максимальный лимит на двух детей — 100 тысяч. Поэтому максимальный возврат, который вы получите, — 13 тысяч рублей на обоих. Если же на одного ребенка вы потратили меньше лимита, например 40 тысяч рублей, то и вычет получите соответствующий — 5200.



Кто может получить налоговый вычет за кружки ребенка?

Претендовать на вычет может любой из родителей ребенка. Но только один. Главное — соответствовать всего двум требованиям:

оплачивать очные занятия ребенка или подопечного (до 24 лет) из своих собственных средств; быть резидентом РФ и платить подоходный налог.

Автоматически вам налоговый вычет никто не предоставит, поэтому придется подготовить документы и подать заявление.



Этот пакет документов пригодится вам, когда соберетесь обращаться в налоговую за вычетом Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





После того как вы подадите документы, налоговая начнет камеральную проверку, которая обычно длится три месяца, потом в течение десяти дней вынесет решение, и еще месяц понадобится на перечисление денег на ваш счет.



Кроме того, оформить вычет можно через работодателя.

Как оформить налоговый вычет через работодателя?

Если вы решите оформлять налоговый вычет через работодателя, вам понадобится практически тот же список документов, за парой исключений — готовить декларацию 3-НДФЛ и справку 2-НДФЛ вам не придется.

Заполните специальную форму в личном кабинете на сайте ФНС и приложите к ней необходимые документы. Налоговый инспектор проверит всё в течение 30 дней и вынесет решение, после чего налоговая служба направит вашему боссу соответствующее уведомление. Дальше в дело вступает бухгалтерия, которая перестанет удерживать из вашей зарплаты НДФЛ до тех пор, пока вы не исчерпаете всю сумму или пока не закончится календарный год. В зависимости от того, что наступит раньше.



— Подавать документы через работодателя вы можете хоть на следующий день после оплаты кружков, — говорит Анастасия Чернова. — Но если вы оформляете возврат через налоговую, дождитесь следующего налогового периода — в этом же году заявить о праве на вычет нельзя.



Кому вычет не положен?

Подать заявку на налоговый вычет за кружки ребенка вы не сможете в следующих случаях:

если вы предприниматель на специальных налоговых режимах; в качестве дохода у вас только государственные пособия (например, если мама оплатила занятия ребенку, находясь в декретном отпуске); получаете серую зарплату; оплачивали кружки из маткапитала; оплачивали кружки за племянников, внуков и других родственников.

Кроме того, если у вас был доход, который можно учесть в расчете, но при этом не платили с него НДФЛ (например, сдавали квартиру и не делились с государством), то на вычет вы права не имеете — вам просто нечего возвращать.

Также в выплате вам откажут, если вы оплачивали занятия ребенка, например, в 2017 году, а получить возврат решили в 2022-м. Налоговый вычет полагается только за последние три года. Поэтому в 2022-м вы можете заявить о возврате по расходам за 2021, 2020 и 2019 годы.