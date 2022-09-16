Обстрелян город Валуйки в Белгородской области, есть раненые и погибший

В Белгородской области продолжаются обстрелы. На этот раз под удар попал город Валуйки. По предварительной информации, погиб один местный житель, двое пострадали, им оказывается медицинская помощь на месте. Об этом 16 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. <...> Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания», — рассказал ночью губернатор в своём телеграм-канале.
К 5 часам утра, по его словам, в городе восстановлено электроснабжение социальных учреждений и жилых домов, кроме улицы Школьной, где «проводятся дополнительные оперативные мероприятия».
«С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений. Как и всегда, с восстановлением домов и личного транспорта обязательно поможем всем жителям», — обещает Гладков.
Белгородскую область в последнее время обстреливают каждый день, есть раненые и погибшие. Жителей некоторых сёл призвали эвакуироваться. В приграничных районах Валуйского и Шебекинского городских округов школьников отправили на дистанционное обучение.