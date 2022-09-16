Обстрелян город Валуйки в Белгородской области, есть раненые и погибший

В Белгородской области продолжаются обстрелы. На этот раз под удар попал город Валуйки. По предварительной информации, погиб один местный житель, двое пострадали, им оказывается медицинская помощь на месте. Об этом 16 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. <...> Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания», — рассказал ночью губернатор в своём телеграм-канале.

