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    Боевые действия на Украине

    Гладков: Пенсионерка с Украины погибла при обстреле погранпункта Логачевка

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    Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела пограничного пункта Логачевка со стороны Украины. Об этом 12 сентября заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    По его словам, жертвой инцидента стала гражданка Украины 1942 года рождения. Четверо получили ранения, среди них трое граждан Украины и один житель Логачёвки. Их доставили в Валуйскую ЦРБ.

    Кроме того, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи. Подачу газа и воды там пока отключили.

    Сегодня же Гладков сообщал о работе системы ПВО над Белгородским районом. Осколками повреждены легковой автомобиль в поселке Комсомольский и кровля дома в Западном переулке города Белгорода.

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