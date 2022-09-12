Гладков: Пенсионерка с Украины погибла при обстреле погранпункта Логачевка

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела пограничного пункта Логачевка со стороны Украины. Об этом 12 сентября заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, жертвой инцидента стала гражданка Украины 1942 года рождения. Четверо получили ранения, среди них трое граждан Украины и один житель Логачёвки. Их доставили в Валуйскую ЦРБ.



Кроме того, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи. Подачу газа и воды там пока отключили.

