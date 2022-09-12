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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Белгородской области призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка временно эвакуироваться

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    Жителей приграничных сел Белгородской области Нехотеевка и Журавлёвка убеждают временно эвакуироваться. Об этом сообщил 12 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Губернатор днем посетил Журавлёвку и встретился с сельчанами.

    «Обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники. Все четко выполняют свою работу. За что им отдельное спасибо», — написал Гладков на своей странице «ВКонтакте».

    Гладков отметил, что вместе с главой села убеждал людей на время покинуть свои дома. Также он добавил, что в ближайшее время в село начнут завозить стройматериалы для восстановления разрушенных домов и начнут подключать тепловые пункты.

    Указанные села периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины. В результате имеются погибшие и раненые.

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