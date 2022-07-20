Губернатор Гладков: Человек погиб при обстреле сел в Белгородской области

Один человек погиб в результате обстрела приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины. Об этом 20 июля заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, по этим населенным пунктам прилетело пять снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, погиб местный житель 1958 года рождения. «Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей», — пишет Гладков.

