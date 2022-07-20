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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Гладков: Человек погиб при обстреле сел в Белгородской области

    1984
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    Один человек погиб в результате обстрела приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины. Об этом 20 июля заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По его словам, по этим населенным пунктам прилетело пять снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, погиб местный житель 1958 года рождения. «Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей», — пишет Гладков.

    Он уточнил, что в Журавлевке видимых повреждений нет.

    Указанные села периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины. В результате имеются погибшие и раненые.

    В начале июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам российских городов — это попытка спровоцировать Россию на аналогичные ответные действия. Она добавила, что властям в Киеве «не поздоровится» в случае продолжения этих действий.

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