«Им не поздоровится». Мария Захарова прокомментировала ракетные удары по Курску и Белгороду

Нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам российских городов — это попытка спровоцировать Россию на аналогичные ответные действия с целью дальнейшего нагнетания «антироссийской истерии». Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В своем комментарии Захарова отметила, что «эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего, подсказаны ими».

