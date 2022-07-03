«Им не поздоровится». Мария Захарова прокомментировала ракетные удары по Курску и Белгороду

Нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам российских городов — это попытка спровоцировать Россию на аналогичные ответные действия с целью дальнейшего нагнетания «антироссийской истерии». Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем комментарии Захарова отметила, что «эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего, подсказаны ими».
«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — сказала Мария Захарова.
В ночь на 3 июля Белгород и Курск стали мишенями ракет. По официальным данным Минобороны РФ, российские ПВО сбили три ракеты «Точка-У», одна из которых упала на жилое здание в Белгороде. По данным белгородских властей, в результате четыре человека погибли и еще четверо получили ранения. В Курске пострадавших нет, два беспилотника со взрывчаткой, направлявшихся в сторону города, были обезврежены.