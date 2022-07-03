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    «Им не поздоровится». Мария Захарова прокомментировала ракетные удары по Курску и Белгороду

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    27 комментариев

    Нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам российских городов — это попытка спровоцировать Россию на аналогичные ответные действия с целью дальнейшего нагнетания «антироссийской истерии». Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В своем комментарии Захарова отметила, что «эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего, подсказаны ими».

    «Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — сказала Мария Захарова.

    В ночь на 3 июля Белгород и Курск стали мишенями ракет. По официальным данным Минобороны РФ, российские ПВО сбили три ракеты «Точка-У», одна из которых упала на жилое здание в Белгороде. По данным белгородских властей, в результате четыре человека погибли и еще четверо получили ранения. В Курске пострадавших нет, два беспилотника со взрывчаткой, направлявшихся в сторону города, были обезврежены.

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    Комментарии 27

    26465383103 Июл 2022 в 17:26
    лучше бы объяснила что наши войска там делают и нужно ли это народу России.
    +0-0
    27476541603 Июл 2022 в 17:01
    То есть, то что творит Россия на Украине это типа нормально? А как ответ прилетел, то сразу волна возмущения действиями киевкого режима. Конечно, наши люди ни в чем не виноваты ( погибших искренне жаль) , но тогда не могу взять в толк, в чем виноваты украинские люди, ведь у них масштабы потерь и разрушений в мирных городах в сотни раз больше.
    +0-0
    Денеб03 Июл 2022 в 16:54
    Долг платежом красен, Маша!
    +1-0
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    Комментарии
    27

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