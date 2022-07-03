В Белгороде увеличилось число погибших. Трое из них — граждане Украины

В Белгороде, куда метили ракеты «Точка-У», ночью 3 июля погибли четверо, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У». Ракеты благодаря слаженной работе ПВО ракеты были сбиты. Но одна из ракет упала на жилой квартал. Произошла детонация, взрыв», — сказал губернатор.
По словам Гладкова, среди раненых есть ребенок. Трое погибших были гражданами Украины, также погиб гражданин Российской Федерации (ранее сообщалось о трёх жертвах). Раненые получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, семья россиянина — 3 миллиона рублей из средств бюджета Белгородской области.
РИА Новости со ссылкой на местного жителя передают, что погибшие были харьковчанами.
«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — цитирует агентство слова белгородца Алексея Русанова.
По его словам, во второй части флигеля жили его сын и невестка, но в эту ночь они по счастливой случайности остались в деревне.
По данным областного губернатора, получили повреждения 40 домов частной жилой застройки и 21 многоквартирный жилой дом. В настоящее время идет поквартирный обход, составляется реестр разрушений и график проведения ремонтных работ. Все затраты будут покрыты за счет средств бюджета Белгородской области и внебюджетных источников.
Как сообщил мэр Белгорода Антон Иванов, восстановительные работы начнутся уже сегодня, 3 июля. Развлекательные массовые мероприятия в городе отменяются: запланированный на 3 июля фестиваль «Белгородское лето» проводиться не будет.
Минобороны 3 июля проинформировало, что российские средства ПВО уничтожили в воздухе украинские баллистические ракеты «Точка-У», «в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе».