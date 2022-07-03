В Белгороде увеличилось число погибших. Трое из них — граждане Украины

В Белгороде, куда метили ракеты «Точка-У», ночью 3 июля погибли четверо, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У». Ракеты благодаря слаженной работе ПВО ракеты были сбиты. Но одна из ракет упала на жилой квартал. Произошла детонация, взрыв», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, среди раненых есть ребенок. Трое погибших были гражданами Украины, также погиб гражданин Российской Федерации (ранее сообщалось о трёх жертвах ). Раненые получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, семья россиянина — 3 миллиона рублей из средств бюджета Белгородской области.

РИА Новости со ссылкой на местного жителя передают, что погибшие были харьковчанами.



«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — цитирует агентство слова белгородца Алексея Русанова.



По его словам, во второй части флигеля жили его сын и невестка, но в эту ночь они по счастливой случайности остались в деревне.



По данным областного губернатора, получили повреждения 40 домов частной жилой застройки и 21 многоквартирный жилой дом. В настоящее время идет поквартирный обход, составляется реестр разрушений и график проведения ремонтных работ. Все затраты будут покрыты за счет средств бюджета Белгородской области и внебюджетных источников.

